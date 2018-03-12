СБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций по всей стране
Изъяты пропагандистские материалы, оружие и взрывчатка.
В понедельник сотрудники Службы безопасности проводят более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий", - сообщила она.
Гитлянская также отметила, что среди подозреваемых есть работники СМИ.
"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - добавила пресс-секретарь.
Напомним, в ноябре прошлого года пропагандист и боевик "ДНР", ранее работавший журналистом в Херсоне, был приговорен судом к пяти годам лишения свободы.
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Политика
12.03.2018 13:25