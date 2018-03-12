Евросоюз продлил санкции против РФ за аннексию Крыма

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта.

Европейский Союз продлил ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний РоSSии до 15 сентября 2018 года.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС , распространенном в понедельник.

"Совет ЕС продлил меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта 2018 года.

Отмечается, что оценка ситуации не оправдала изменения режима санкций.

"Другие меры ЕС , действующие в ответ на кризис Украины, включают: экономические санкции, направленные на конкретные сектора роSSийской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2018 года; ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действующей до 23 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, летом 2014 года ЕС ввел торговые и инвестиционные санкции против Крыма. В перечне "запрещенной торговли" указано более 250 наименований, включая морскую воду.