Военная прокуратура сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного суда РФ

Им направлены повестки о вызове на допрос на 13 и 19 марта.

Главная военная прокуратура составила сообщение о подозрении председателю Конституционного суда РоSSийской Федерации Валерию Зорькину и еще 18 судьям КС РФ в соучастии в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины при аннексии Крыма.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

Всем подозреваемым направлены повестки о вызове на допрос на 13 и 19 марта.

"Главной военной прокуратурой продолжается досудебное расследование по факту решения и ведения представителями власти и Вооруженных сил РФ агрессивной войны против Украины, а также совершении других преступлений, которые привели к оккупации территории Автономной республики Крым и г. Севастополь и других тяжелых последствий", - написал Луценко.

По его словам, на основании собранных доказательств 1 марта было составлено сообщение о подозрении по ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).

Генпрокурор напомнил, что 18 марта 2014 года в Москве при участии президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенных представителей так называемой "власти Крыма" Сергея Аксенова, Владимира Константинова, Алексея Чалого был подписан "Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов", который, как подчеркнул Луценко, является ничтожным с правовой точки зрения.

"Уже на следующий день, 19 марта, судьи КС РФ , действуя по предварительному сговору с представителями власти и Вооруженных сил РФ как пособники в совершении последними посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями роSSийского законодательства и международных обязательств РоSSийской Федерации, единогласно признали соответствующим Конституции РФ никчемный "договор" между РоSSийской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазиобразования", - пояснил Луценко.

Генпрокурор также отметил, что сам Зорькин в своем интервью признал, что "фактически судьи сделали конечный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции РоSSии", а спешка с принятием решения была продиктована "событиями" и "просьбой президента".

Луценко подчеркнул, что, согласно роSSийскому законодательству, легитимизация руководством РФ оккупации части территории Украины была бы невозможна без указанного незаконного решения судей КС РФ .

"В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, 06.03.2018 с помощью курьерской службы международной доставки и электронной почты письменные сообщения о подозрении вместе с напоминаниями о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года, доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный суд РФ , получил работник секретариата Сенякова)", - сообщил генпрокурор.

В случае неявки в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск и будет направлено в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, на днях в интервью для фильма "Путин" роSSийского журналиста Андрея Кондрашова президент РФ заявил, что не собирается ни при каких обстоятельствах отказываться от оккупации Крыма. В еще одном фильме роSSийского журналиста Владимира Соловьева под названием "Миропорядок 2018" Путин заявил, что Москву могли сознательно подвести к аннексии полуострова.

В вышедшем в 2015 году документальном фильме "Крым. Путь на Родину" Путин говорил, что решение о захвате полуострова было принято на совещании в Кремле в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, тогда же, как из Киева сбежал Виктор Янукович.