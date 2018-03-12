Автомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел боевиков

В результате пробит радиатор авто, пострадавших нет.

Автомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел боевиков
Фото: voda.dn.ua

В Донецкой области автомобиль, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию, попал под обстрел боевиков.

Об этом сообщается на сайте КП "Компания "Вода Донбасса".

"Сегодня в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела был пробит радиатор автомобиля. Сотрудники ДФС не пострадали.

Напомним, ранее, 7 марта, под обстрел попал грузовой автомобиль, доставлявший бензин на ДФС.

ДФС включена в Минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона. Несмотря на это, станция подвергалась неоднократным обстрелам. Первый раз боевые действия стали причиной ее остановки еще 30 июля 2014 года.

С начала 2018 года обстрелы не утихли.


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