За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне АТО.

?За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушили условия бессрочного прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО в районе Верхнеторецкого.

"К сожалению, за прошедшие сутки имеем потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в ближайшее время намерен посетить Киев и Донбасс.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
В Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчикаВ Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчика
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе погиб военный, еще двое раненыНа Донбассе погиб военный, еще двое ранены
В Николаевской области после схода снега военный полигон затопило грязьюВ Николаевской области после схода снега военный полигон затопило грязью
На Донбассе с начала дня ранен один украинский военныйНа Донбассе с начала дня ранен один украинский военный
Генштаб ВС фюрера РФ приказал боевикам на период проведения выборов в РоSSии ограничить обстрелы на ДонбассеГенштаб ВС фюрера РФ приказал боевикам на период проведения выборов в РоSSии ограничить обстрелы на Донбассе
С начала суток на Донбассе погиб военный, еще один раненС начала суток на Донбассе погиб военный, еще один ранен
От пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий ЛуговскийОт пули снайпера на Донбассе ночью погиб воин “Азова” Юрий Луговский
Один украинский военный погиб на Донбассе вчераОдин украинский военный погиб на Донбассе вчера
Расмуссен назвал план фюрера РФ по миротворцам на Донбассе ловушкойРасмуссен назвал план фюрера РФ по миротворцам на Донбассе ловушкой
Медсестра 10-й бригады, погибшая из-за обстрела боевиков, награждена орденом "За мужество"Медсестра 10-й бригады, погибшая из-за обстрела боевиков, награждена орденом "За мужество"
На Донбассе погиб военныйНа Донбассе погиб военный
Последние новости
Подгружаем последние новости