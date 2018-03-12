За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены
Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне АТО.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушили условия бессрочного прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.
На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО в районе Верхнеторецкого.
"К сожалению, за прошедшие сутки имеем потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в ближайшее время намерен посетить Киев и Донбасс.
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Политика
12.03.2018 07:39