При зачислении ребенка в школу прописка будет давать преимущества, - Минобразования
Министерство образования и науки Украины решило предоставить первоочередное право на зачисление в школу для детей, которые проживают на территории, закрепленной за ней.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для подтверждения права ребенка, который проживает на территории обслуживания школы, один из родителей должен предоставить один из таких документов: паспорт (временное свидетельство гражданина, вид на постоянное жительство, вид на временное жительство), в котором указаны ведомости о месте проживания; справку о регистрации места проживания лица из Единого демографического реестра; выписку из Единого демографического реестра о регистрации места проживания; копию документа о праве на проживания ребенка (право собственности или пользования жильем).
Если право на первоочередное зачисление не подтверждено, дети могут рассчитывать на место в школе только при наличии свободных мест.
Отмечается, что администрация школ и местные органы власти будут обязаны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в том числе инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в том числе введение сменности в обучении.
Такой принцип будет действовать уже с 2018 года.
Изменение порядка призвано искоренить практику проведения конкурсов для первоклассников.
«Понятие „конкурс в первый класс“, которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое», — заявили по этому поводу в Минобразования.
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