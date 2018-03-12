При зачислении ребенка в школу прописка будет давать преимущества, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины решило предоставить первоочередное право на зачисление в школу для детей, которые проживают на территории, закрепленной за ней.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для подтверждения права ребенка, который проживает на территории обслуживания школы, один из родителей должен предоставить один из таких документов: паспорт (временное свидетельство гражданина, вид на постоянное жительство, вид на временное жительство), в котором указаны ведомости о месте проживания; справку о регистрации места проживания лица из Единого демографического реестра; выписку из Единого демографического реестра о регистрации места проживания; копию документа о праве на проживания ребенка (право собственности или пользования жильем).

Если право на первоочередное зачисление не подтверждено, дети могут рассчитывать на место в школе только при наличии свободных мест.

Отмечается, что администрация школ и местные органы власти будут обязаны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в том числе инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в том числе введение сменности в обучении.

Такой принцип будет действовать уже с 2018 года.

Изменение порядка призвано искоренить практику проведения конкурсов для первоклассников.

«Понятие „конкурс в первый класс“, которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое», — заявили по этому поводу в Минобразования.