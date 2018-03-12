Украина сегодня не готова к членству в НАТО, - Курт Волкер

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Украина сегодня не готова к членству в НАТО и ей вместе с Грузией еще предстоит много сделать, чтобы попасть в Североатлантический альянс.

Об этом УНИАН заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, комментария отказ НАТО дать План действий членства на саммите в Бухаресте в 2008 году.

«Вы не должны забывать контекст, в котором было сделано это решение. США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это — инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже», — указал он.

Он указал, что ни в то время, ни сейчас ни Грузия, ни Украина не готовы к членству в альянсе. «Им нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как инструмент», — подчеркнул Волкер.

Посол напомнил, что в то время (2008 год) были союзники, которые не хотели давать ПДЧ, потому что они думали, что это «создаст автоматизм в направлении к членству». «Они не хотели иметь автоматизм относительно членства из-за РоSSии. Также было сказано другими союзниками, они могут быть членами, но сейчас они не готовы. Поэтому декларация Бухареста говорит, что они будут членами. Но это положило идею относительно членства на стол без детализации и без инструментов, которые для этого были созданы», — детализировал он.

При этом Волкер напомнил, что с тех пор Украина и Грузия имеют годовые национальные программы, которые предусматривают такого же рода работу, которую нужно сделать и в рамках ПДЧ.

Напомним, что Курт Волкер также сказал, что жители ОРДЛО имеют такие же права как и другие украинские граждане и это условие является одним из базовых для успешной реинтеграции Донбасса.


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