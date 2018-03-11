В поселке возле Херсона конфликт между военными и гражданскими привел к уголовному делу

Военных обвиняют в избиении человека в поселке Новая Збурьевка.

Голопристанское отделение полиции открыло уголовное производство в связи с избиением 20-летнего мужчины, сообщает главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

В полицию обратилась его мать, она рассказала, что в ночь на 9 марта ее сын был избит возле одного из развлекательных заведений в с. Новая Збурьевка Голопристанского района. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения. Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовного правонарушения военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с.Новая Збурьевка.

В фейсбуке есть видео, на котором видно, как, по словам автора сообщения, "толпа военных напала на людей, стоявших возле магазина, и жестоко избила".

Пресс-центр командования Военно-морских сил Украины подтвердил, что между военными и гражданскими в селе Новая Збурьевка существует конфликт.

"Гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими. Так, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций, они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины. Следует отметить, что все указанные военнослужащие были трезвы. Сейчас зафиксировано телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц", - утверждается в сообщении.

Военная служба правопорядка и командование ВМС ВСУ проводят служебные проверки. Военные обещают, что виновные будут притянуты к ответственности.

По словам местных жителей, описавших свою версию происшествия в письме местному изданию "Херсон онлайн", подобные случаи не единичные. "Военные устраивают перестрелки, все время провоцируют конфликты, это разве допустимо?.. Летом ситуация была, погибла семья потому что вояка ехал без документов на сломанном танке, виновных не наказали!", - говорится в нем.