Спикеры парламентов Украины, Молдовы, Польши, Литвы и Латвии заявили об опасности "Северного потока-2"

Политики подписали письмо с обращением к европейским коллегам.

Спикеры парламентов пяти стран Европы, в том числе Украины, подписали письмо об опасности проекта "Северный поток-2". Оно предназначено председателям парламентов других европейских стран.

2 марта его подписали во время двусторонней встречи в Кишиневе председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и спикер парламента Республика Молдова Андриан Канду.

Фото: rada.gov.ua

11 марта подписи под письмом поставили также руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии, которые встретились в Вильнюсе.

Фото: lrs.lt

"В этом письме дана оценка «Северному потоку-2» как фактора дестабилизации, подчеркнуто попытки повлиять со стороны руководства РоSSийской Федерации на Европейские государства и ослабить наши государства. Как я и говорил, 10-11 марта это письмо будет подписано также спикерами Литвы и Польши... Это собственно тот случай, когда мы можем говорить одним голосом", – говорил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время визита в Молдову.

"Хотя формально «Северный поток-2» представляется как коммерческий проект, фактически он является инструментом роSSийской государственной политики. «Северный поток-2» – это не диверсификация источников поставки газа, а углубление энергетической зависимости ЕС, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от РоSSии, а следовательно, сохранение их уязвимости",- говорится в письме, текст которого обнародован на сайте украинского парламента.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РоSSии с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.


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