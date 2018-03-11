В Николаевской области после схода снега военный полигон затопило грязью

"Условия тяжелые, но не критические".

Второй раз с начала года условия для жизни на военных полигонах становятся предметом громких скандалов. В феврале в центре скандала оказался палаточный городок на Гончаровском полигоне в Черниговской области, теперь - "Широкий лан" в Николаевской области.

"Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже 5-й год войны. Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас. Когда в следующий раз генералы будут спрашивать, почему не хотят оставаться на контракт, просто пусть представят себе хоть одни сутки там прожить", - написала 9 марта военнослужащая Юлия Матвиенко в фейсбуке, приложив к сообщению фотографии затопленных палаток.

Фото: Yulia Matvienko

Фото: Yulia Matvienko

Военные отреагировали, обвинив в сложившейся ситуации погоду.

"В последнее время выпало две месячные нормы осадков, следствием которых стало ухудшение бытовых условий в палаточном городке и другие неудобства, [они] оперативно исправлены в кратчайшие сроки, восстановлено функционирование дренажной системы и продолжается поддержание в надлежащем состоянии другой инфраструктуры лагеря", - отмечается в сообщении оперативного командования "Юг".

11 марта появились заявления двух бригад, личный состав которых находится на полигоне.

Заместитель командира 92-й ОМБр подполковник Максим Марченко сообщил, что подготовка полигона к приему военных началась 18 февраля.

"Однако ввиду местного климата и высокого показателя осадков - факторы, на которые мы не можем повлиять, - вопрос погодных условий, то есть превышение уровня грязи и воды в палаточном городке, не может быть устранен так быстро. Сейчас мы активно применяем все силы, чтобы улучшить условия проживания для наших военнослужащих: работает инженерная техника, с помощью которой мы пытаемся минимизировать уровень грязи в палаточном городке настолько, насколько это возможно", - заявил он.

Офицер заверил, что весь командующий состав живет на полигоне в равных условиях с военнослужащими.

Фото: facebook.com/92OMBr

Фото: facebook.com/92OMBr

Фото: facebook.com/92OMBr

В фейсбуке 56-й отдельной мотопехотной бригады сообщается, что "условия действительно тяжелые, но не критические". Военные сделали дорожки для прохода из щебня, душевые. Кормят на полигоне нормально, запас дров имеется, в каждой палатке есть буржуйки.

Фото: facebook.com / 56 ОМПБр

Фото: facebook.com / 56 ОМПБр

Фото: facebook.com / 56 ОМПБр

Советник президента Украины Юрий Бирюков год назад сообщил, что на "Широком Лане" началось строительство бригадного лагеря, на объект выделено 370 млн грн. Он утверждал, что объект должен быть построен до конца 2017 года.

Сегодня он тоже прокомментировал ситуацию на "ШирЛане", заявив, что виной всему резкое потепление.

"Через четверо суток температура переходит из -10 в +5, все числа по Цельсию. Что происходит с тем снегом, которого много? Накладываем это на грунтовую карту - там 15 сантиметров чернозема, а под ним сразу идет глина", - написал он в фейсбуке.

"История с Широким Ланом проста и очевидна. Ее так активно и бодро разгоняют по одной причине - мы там действительно строим шикарный стационарный лагерь. Не так быстро, как хотелось - хотели до конца года, но наложились сотня объективных причин и срок сдачи всего комплекса маячит около августа этого года", - заявил Бирюков.