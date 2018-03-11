Порошенко рассказал, почему Рубана задержали только сейчас

Во время встречи с украинскими блогерами президент Петр Порошенко рассказал, почему спецоперация относительно задержания руководителя ГО «Офицерский корпус» Владимира Рубана продолжалась несколько месяцев.

Об этом на своей странице в livejournal написал блогер Игорь Бигдан (ibigan)

«Потому же, почему Саакашвили выгоняли медленно, а тризубца Семенченко до сих пор не привлекли. Украина — демократическая страна, остающаяся такой даже во время войны. Частично потому что мы не можем позволить себе диктатуру — мы лишимся поддержки мирового сообщества. Частично потому что Порошенко осознаёт, что диктатура — это путь в один конец. Ли Куан Ю — это один из немногих успешных, но всё равно неприятных образцов диктатуры, а подавляющее большинство диктаторов рано или поздно скатываются до уровня Мадуро или Путина», — пишет он.

«Так вот, демократия обязана соблюдать Конституцию. Если кто-то желает круглосуточно митинговать — мы не можем ему запретить, в рамках закона митингуй сколько влезет. Власть в демократической стране вынуждена подчиняться решениям суда. Если на кого-то нет железобетонных улик (на Рубана есть), то нет смысла идти в суд», — передает слова Порошенко Игорь Бигдан.

Позиция президента заключается в том, что «Политики в демократической стране вынуждены учитывать народные настроения». «Если протестующие имеют значительную народную поддержку — политики вынуждены с ними считаться. И наоборот — нужно дать народу убедиться, что очередной популист — это именно популист, а не мессия, и дождаться, пока его народная поддержка сведётся к нулю», — пишет блогер.

«Поэтому Сааккашвили разрешали бегать по крышам, мутить народ популизмом — ровно до тех пор, пока он не нарушил ряд законов и до тех пор, пока он за деньги Курченко имитировал народную поддержку. Бомжатник под Радой не имели бы права разогнать, если бы не нашли там оружие. Соболева посадят, только когда улики по ему будут неопровержимыми. И так далее», — объясняет он.

«Это неприятно в том смысле, что страна постоянно находится в нервном напряжении из-за мудаков, избравших истерию основным политическим инструментом. Система аккуратно, не нарушая законы, устраняет одного мудака — на его место приходят новые. Их задача — радикализовать обстановку настолько, чтобы убили какого-нибудь известного оппозиционера и ввергнуть Украину в кровавый хаос. Задача спецслужб — дать мудакам зашкварится по полной и удерживать протест в мирном русле. Как именно это делается, можно проследить на кейсах Саакашвили и Рубана. Да, непрерывная истерия нервирует. Но вот реально, альтернатива одна — диктатура. А это нифига не альтернатива», — передает Игорь Бигдан.

Он также пишет, почему Порошенко не хочет вводить военное положение. «Военное положение, как вариант временной диктатуры — тоже плохая идея. Во-первых, ВП убьёт экономику. Во-вторых, гибридная война, как и холодная война, может длиться десятилетиями, так что «временное» ВП окажется постоянным», — якобы так Порошенко объяснил свою позицию блогерам.