Военные задержали жителя Горловки, воевавшего за боевиков

Он заявил, что присоединился к НВФ из-за отсутствия работы.

Военнослужащие отдельной механизированной бригады, которые удерживают позиции на Луганском направлении, задержали жителя Горловки Игоря Солоида, который воевал за боевиков.

"Я горловский сам, местный. Работал на производстве, обогащали уголь, перерабатывали, отсылали на коксохимы, на тепловые электростанции. С марта 2015 года в Горловке проходил службу, по месту. Семью кормить надо было, нечем. Жена, ребенок... Все производства стоят, ничего не работает, специально так делают, чтобы ничего не запускали, ничего не делали, и люди шли воевали, убивали таких же православных. Православный на православного, брат на брата", - рассказал он на камеру.

"Была бы работа - процентов 95% ушло бы из армии. А то приходят, их сейчас называют 15-тысячники, приходят только деньги получать", - добавил боевик.

Он рассказал, что на Донбассе присутствуют роSSийские военные, которые входят в высшее командование ОРДЛО: "Они командуют нашим начальством, а наше начальство уже непосредственно нами. Но приказы получают от советников роSSийским".

"В РоSSии мы никому не нужны, это все брехня, а сами... Кто при деньгах был, те и сейчас так остались. Все магазины - Захарченко, все бензоколонки и все остальное", - заявил он.