В Чили открыли дипломатическую миссию Украины

Церемония открытия отделения посольства состоялась 10 марта.

10 марта в Сантьяго было открыто чилийское отделение посольства Украины в Аргентине, ставшее первым дипломатическим представительством Украины в этой стране.

Фото: mfa.gov.ua

Как сообщает пресс-служба МИД , в церемонии открытия приняли участие представители МИДов двух стран (от Украины - заместитель министра Сергей Кислица), посол Украины Юрий Дюдин, члены дипкорпуса, аккредитованные в Сантьяго, представители украинской диаспоры.

Кислица выразил надежду, что открытие отделения будет способствовать активизации сотрудничества между Украиной и Чили. "Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде всего, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества", - сказал он.