Волкер собирается снова приехать в Украину
"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток".
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер посетит Киев в ближайшее время, пишет "Голос Америки".
"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток", - сказал Волкер в кулуарах Брюссельского форума. При этом американский дипломат отметил, что дата визита пока не установлена.
Волкер прошлый раз приезжал в Украину накануне своей встречи с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым. Переговоры Волкера и Суркова состоялась 26 января в Дубае, а перед этим американский дипломат приезжал в Киев, где встречался с президентом Петром Порошенко, начальником Генштаба Виктором Муженко, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
РоSSийский СМИ сообщали, что очередной контакт Волкера и Суркова запланирован на начало весны.
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10.03.2018 18:40