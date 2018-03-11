Волкер собирается снова приехать в Украину

"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток".

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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер посетит Киев в ближайшее время, пишет "Голос Америки".

"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток", - сказал Волкер в кулуарах Брюссельского форума. При этом американский дипломат отметил, что дата визита пока не установлена.

Волкер прошлый раз приезжал в Украину накануне своей встречи с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым. Переговоры Волкера и Суркова состоялась 26 января в Дубае, а перед этим американский дипломат приезжал в Киев , где встречался с президентом Петром Порошенко, начальником Генштаба Виктором Муженко, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.