В Киеве горела деревянная церковь УПЦ МП

Здание уже не впервые пытаются поджечь.

В ночь на субботу в Киеве подожгли небольшую деревянную церковь Украинской православной церкви Московского патриархата.

Фото: mitropolia.kiev.ua

Неизвестные разбили окно постройки, которая находится возле Киевского городского туберкулезного диспансера на Оболони (ул. Автозаводская, 68), и бросили внутрь горючую смесь, сообщается на сайте УПЦ МП.

Церковь уцелела. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые открыли по данному факту уголовное производство.

Церковь на Автозаводской уже пытались поджечь в мае 2016 года, а в октябре 2015 года на стене этой церкви написали "Геть московских попов".

Фото: mitropolia.kiev.ua

Фото: mitropolia.kiev.ua

Напомним, Служба безопасности Украины считает, что РоSSия пытается спровоцировать конфликт между украинскими православными церквями.