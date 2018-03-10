В Киеве горела деревянная церковь УПЦ МП
Здание уже не впервые пытаются поджечь.
В ночь на субботу в Киеве подожгли небольшую деревянную церковь Украинской православной церкви Московского патриархата.
Неизвестные разбили окно постройки, которая находится возле Киевского городского туберкулезного диспансера на Оболони (ул. Автозаводская, 68), и бросили внутрь горючую смесь, сообщается на сайте УПЦ МП.
Церковь уцелела. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые открыли по данному факту уголовное производство.
Церковь на Автозаводской уже пытались поджечь в мае 2016 года, а в октябре 2015 года на стене этой церкви написали "Геть московских попов".
Напомним, Служба безопасности Украины считает, что РоSSия пытается спровоцировать конфликт между украинскими православными церквями.
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10.03.2018 18:19