В Чернигове демонтировали оставшийся после памятника Ленина постамент

Тумбу четыре года не могли убрать из-за прочного бетона.

В Чернигове 9 марта демонтировали пятиметровую бетонную тумбу, которая осталась после произошедшего еще в 2014 году сноса памятника Ленина.

Как сообщает "Высокий вал", постамент срезали специнструментом по технологии алмазной резки, поскольку толщина и прочность бетона не позволяли других методов. Стоимость работ составила почти 200 тысяч гривен.

Вес тумбы - более 70 тонн.

Памятник Ленину в Чернигове был установлен 6 ноября 1967 года по случаю 50-летней годовщины большевистского переворота, а снесли в ночь на 22 февраля 2014 года. Демонтировать постамент памятника долго не удавалось, так как имеющимся у коммунальщиков отбойным молоткам он оказался не по зубам. Поэтому управление ЖКХ нашло столичного подрядчика, который согласился убрать постамент за 1,3 млн гривен.

Впрочем, вскоре подрядчика поменяли, так как местный предприниматель согласился выполнить работы всего за 200 тысяч гривен. По его словам, прочность бетона оказалась ниже заявленной, поэтому цена в 1,3 млн гривен - слишком высокая.


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