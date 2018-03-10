Шесть стран Евросоюза хотят продолжить пограничный контроль на полгода
Дания и пять других стран Шенгенской зоны готовят новое продолжение механизма пограничного контроля еще на шесть месяцев.
Об этом сообщает The Local.
Срок текущих пограничных контрольных мер в Дании, Швеции, Германии, Австрии, Норвегии и Франции заканчивается 12 мая.
Министр иностранных дел Дании Ингер Стойберг считает, что нет оснований не продолжать усиленный пограничный контроль.
«Я не могу себе представить, что мы отменим пограничный контроль в настоящее время. Я думаю, у нас есть относительное согласие по этому вопросу», — сказала Стойберг в Брюсселе, где министры шести стран встречались для обсуждения этого вопроса.
В то же время, еврокомиссар по вопросам миграции Аврамопулос скептично высказался о необходимости дальнейшего пограничного контроля. По его мнению, лучше увеличивать присутствие полиции в приграничных районах.
«Наша политика очень четкая: мы хотим вернуться к нормально функционирующему Шенгену, это принцип, на котором мы базируем свою работу со всеми странами», — сказал он, добавив, что «скоро» ожидает возвращения нормальных условий.
Страны должны сообщить Европейской комиссии о предложенных новых мерах за месяц до их вступления в силу.
Дания ввела пограничный контроль в январе 2016 года и с тех пор несколько раз его продолжала.
Пограничный контроль проводится на сухопутной границе с Германией. Полиция выборочно проверяет документы у автомобилистов. Ранее с полицейскими патрулировали и бойцы Национальной гвардии, но в июле 2017-го их отозвали с границы.
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