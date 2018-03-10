На Донбассе с начала дня ранен один украинский военный
Его доставили в госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи.
В результате боевых действий на Донбассе с начала дня ранен один украинский военный.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.
Военные зафиксировали три обстрела по состоянию на 18:00: возле Новгородского и Малинового в Луганской области (гранатометы и стрелковое оружие) и возле Водяного в Донецкой области (крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие).
"В результате вражеского огня один украинский военный получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке.
Напомним, что 9 марта роSSийско-оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Вследствие огня один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
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