Его доставили в госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи.

В результате боевых действий на Донбассе с начала дня ранен один украинский военный.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

Военные зафиксировали три обстрела по состоянию на 18:00: возле Новгородского и Малинового в Луганской области (гранатометы и стрелковое оружие) и возле Водяного в Донецкой области (крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие).

"В результате вражеского огня один украинский военный получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке.

Напомним, что 9 марта роSSийско-оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Вследствие огня один украинский военный погиб, еще один получил ранения.