В Еврокомиссии назвали "раздутой" критику украинского закона об образовании

"Думаю, это было одним из тех вопросов, которые несколько непропорционально раздуты".

Украинский закон об образовании был призван покончить с "советским" прошлым украинской образовательной системы, но наткнулся на несколько непропорциональное реакцию. Такое заявление сделала Катарина Матернова, заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению, 10 марта на Брюссельском форуме в дискуссии на тему "Возрождение процесса евроатлантической интеграции".

"Проблема языковых меньшинств была только незначительной долей более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это было одним из тех вопросов, которые несколько непропорционально раздуты, ведь есть рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", - передает словам Матерновой "Радио Свобода".

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. Переходные положения этого закона предусматривают, что "лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".

Это привело к дипломатическому конфликту с Венгрией, которая имеет значительную диаспору в Закарпатской области.