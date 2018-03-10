Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса

Назначена служебная проверка.

Начальник управления защиты экономики облуправления Национальной полиции в Сумской области стал участником инцидента с применением оружия в поезде Киев-Одесса.

Как сообщает издание Odessa-online со ссылкой на собственные источники, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе выяснения отношений в вагоне он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Конфликт произошел в вагоне перед самым прибытием поезда на железнодорожный вокзал Одессы. Покинуть вагон на вокзале пьяный полицейский начальник оказался не в состоянии и вместе с ним уехал на "отстой", - отмечает издание.

Как сообщили "Украинской правде" в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины, в связи с инцидентом назначена служебная проверка.

"Относительно информации, обнародованной в СМИ , принято решение о проведении служебной проверки. При каких обстоятельствах и что именно произошло, полиция будет выяснять - насколько изложенная в СМИ информация достоверна и соответствует действительности. Сказать, что все было именно так, как изложено - пока мы не можем. О завершении проверки будет сообщено дополнительно", - сообщили в департаменте.

Должность начальника управления защиты экономики ГУ Нацполиции Сумской области занимает Николай Сыч.

Сумское издание "Данкор Онлайн" отмечает, что назначение Сыча на должность руководителя УЗЭ в ноябре 2016 года вызвало ряд акций протеста. До назначения на должность в сумском управлении полиции Сыч работал в Запорожье, где общественные активисты также протестовали против его назначения.