Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса

Назначена служебная проверка.

Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Николай Сыч
Фото: dancor.sumy.ua

Начальник управления защиты экономики облуправления Национальной полиции в Сумской области стал участником инцидента с применением оружия в поезде Киев-Одесса.

Как сообщает издание Odessa-online со ссылкой на собственные источники, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе выяснения отношений в вагоне он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Конфликт произошел в вагоне перед самым прибытием поезда на железнодорожный вокзал Одессы. Покинуть вагон на вокзале пьяный полицейский начальник оказался не в состоянии и вместе с ним уехал на "отстой", - отмечает издание.

Как сообщили "Украинской правде" в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины, в связи с инцидентом назначена служебная проверка.

"Относительно информации, обнародованной в СМИ, принято решение о проведении служебной проверки. При каких обстоятельствах и что именно произошло, полиция будет выяснять - насколько изложенная в СМИ информация достоверна и соответствует действительности. Сказать, что все было именно так, как изложено - пока мы не можем. О завершении проверки будет сообщено дополнительно", - сообщили в департаменте.

Должность начальника управления защиты экономики ГУ Нацполиции Сумской области занимает Николай Сыч.

Сумское издание "Данкор Онлайн" отмечает, что назначение Сыча на должность руководителя УЗЭ в ноябре 2016 года вызвало ряд акций протеста. До назначения на должность в сумском управлении полиции Сыч работал в Запорожье, где общественные активисты также протестовали против его назначения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
В Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчикаВ Великобритании отравили роSSийского разведчика-перебежчика
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колениПолиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колени
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за жалобы Медведчука полиция открыла производство против журналистовИз-за жалобы Медведчука полиция открыла производство против журналистов
Полиция открыла 50 уголовных производств из-за попыток подкупа полицейских, - КнязевПолиция открыла 50 уголовных производств из-за попыток подкупа полицейских, - Князев
В Иерусалиме Храм Гроба Господня вновь открыли для посетителейВ Иерусалиме Храм Гроба Господня вновь открыли для посетителей
В Вашингтоне открыли площадь Бориса НемцоваВ Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова
КДК прокуроров открыла дисциплинарное производство против Луценко по жалобе СаакашвилиКДК прокуроров открыла дисциплинарное производство против Луценко по жалобе Саакашвили
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в ДагестанеИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Дагестане
На Майдане открылась выставка проектов мемориала Небесной сотниНа Майдане открылась выставка проектов мемориала Небесной сотни
В Одесской области открыли памятник погибшим бойцам АТОВ Одесской области открыли памятник погибшим бойцам АТО
В Лондоне открылось ультрасовременное здание посольства США за 1 миллиард долларов (ВИДЕО)В Лондоне открылось ультрасовременное здание посольства США за 1 миллиард долларов (ВИДЕО)
Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта (ФОТО)Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости