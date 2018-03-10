Порошенко назвал следующей целью Украины план действий по членству в НАТО

Президент доволен решением альянса признать устремления Киева.

Президент Петр Порошенко приветствовал "долгожданное и логическое" решение НАТО признать стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.

"Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с Генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также в ходе недавней телефонной беседы с вице-президентом США . Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе", - написал он в фейсбуке.

"Наша следующая амбиция - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса. Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорено с нашими партнерами, дает свои весомые результаты. Уверенно движемся вперед!" - добавил Порошенко.

Напомним, вечером в пятницу блок НАТО официально признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Ранее альянс считал, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству".

Украина хотела получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция.

В НАТО есть несколько программ партнерства, которые предшествуют полноценному членству в организации: Партнерство ради мира, Индивидуальный партнерский план, Ускоренный диалог, План действий по членству.

Североатлантический договор предусматривает необходимость согласия всех членов НАТО на вступление в альянс новой страны.