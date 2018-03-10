Пятеро полицейских получили травмы в Киеве и Ровно
Правонарушителей намеренно направляли свои машины на таран.
В Киеве и Ровно в ночь на субботу во время несения службы были травмированы пятеро полицейских, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
"Сегодня ночью одновременно в г.Киев и г.Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто. В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в ИВС", - написал Князев в фейсбуке.
Замначальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в эфире "112 Украина" сообщил, что ДТП с участием автомобиля полиции охраны произошло в Киеве на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского.
По его словам, в результате ДТП трое правоохранителей получили тяжелые травмы.
В частности, у одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
По словам представителя полиции, предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai, который врезался в служебный автомобиль полиции охраны, был пьяным.
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Политика
10.03.2018 09:15