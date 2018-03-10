НАТО признало стремление Украины к членству в альянсе

Ранее альянс считал, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству".

НАТО признало стремление Украины к членству в альянсе
НАТО
Фото: emigrant-ussr.ucoz.ru

Блок НАТО признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.

Об этом сообщает официальный сайт альянса в разделе, посвященном расширению НАТО.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в фейсбуке сообщила, что изменения на сайте блока были внесены в пятницу вечером после ее беседы с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

"Так, наконец-то вечером официальный сайт НАТО утверждает, что на сегодня четыре страны, включая Украину, заявили о своих намерениях стать в будущем членами Североатлантического Альянса. От признания амбиций - к членству долгий путь прежде всего внутренней работы, но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно изменять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщается на сайте НАТО, на данный момент четыре страны-партнеры задекларировали свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.

"Страны-аспиранты" - это страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу. Они получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам, поясняют в альянсе.

До сил пор в НАТО отказывались официально признать стремление Украины к приобретению членства в НАТО. До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству".

Также был обновлен раздел сайта НАТО, посвященный Украине. В него добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня 2017 года относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины.


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