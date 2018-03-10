РоSSию принудят играть по правилам, - Волкер

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время визита в Варшаву заявил, что ситуация в украинском государстве является очень сложной, а ответственных за нее необходимо искать не в Донецке или Луганске, а в Москве.

Аргумент, которым оперирует Курт Волкер в переговорах со странами, которые могут поддержать мирный процесс в Украине, основан на том, что ответственность за происходящее лежит на РоSSии и что необходима международная поддержка процессов, которые могут поспособствовать окончанию войны.

«В нескольких часах полета отсюда, на европейской земле, идут регулярные ежедневные бои. Каждую неделю гибнет несколько украинских солдат. Там находятся роSSийские силы, которые контролируют территорию восточной Украины и Крыма. Это не «замороженный конфликт», это «горячая война», — сказал Волкер. – Кроме того, мы имеем дело с гуманитарной катастрофой: более 10 тысяч человек было убито, а около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них сейчас в Польше. Те же, кто остался, ежедневно борются с тяжелыми условиями. Им ограничен доступ к остальной территории Украины, к продовольствию, лекарствам, а также к воде, электричеству и газу. Чтобы получить украинскую пенсию, людям необходимо каждый раз пересекать границу воюющих сторон. Это трагедия, проникшая во многие сферы».

Именно поэтому, как отметил Курт Волкер, важно участие стран Европы и США, необходима единая политика.

«После шести лет попыток «перезагрузки» роSSийско-американских отношений, предпринимаемых Администрацией Барака Обамы, наступил 2014 года, который показал, насколько ошибочной была эта политика. Сегодня президент Трамп применит все возможные в рамках международного законодательства меры, чтобы принудить РоSSию «играть по правилам», — отметил спецпредставитель США по вопросам Украины.

Курт Волкер добавил, что из словаря переговоров с Россией он старается удалить слова «доверие» и «компромисс», потому что, как он считает, «ничего не добиться, если думать, что РоSSии можно доверять».

«Санкции против РоSSии не будут отменены, пока не будет решен вопрос аннексии Крыма», — заключил Волкер.

Источник: Радио Польша


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