В оккупированный Донбасс переброшено 100 роSSийских снайперов, – Жебривский

На территории Донецкой и Луганской областей, оккупированные боевиками "ДНР" и "ЛНР", за последний месяц переброшено около 100 роSSийских снайперов. А гибридная война расползается с территории Донбасса.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, выступая в эфире телеканала "112 Украина", передает Час Пик.

"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены Минскими соглашениями, то снайперы - за прошедший месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", – сказал он.