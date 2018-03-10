В оккупированный Донбасс переброшено 100 роSSийских снайперов, – Жебривский
На территории Донецкой и Луганской областей, оккупированные боевиками "ДНР" и "ЛНР", за последний месяц переброшено около 100 роSSийских снайперов. А гибридная война расползается с территории Донбасса.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, выступая в эфире телеканала "112 Украина", передает Час Пик.
"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены Минскими соглашениями, то снайперы - за прошедший месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", – сказал он.
Жебривский также отметил, что напряжение в зоне АТО спадает, а гибридная война переносится в глубь Украины. С помощью агентуры и "полезных идиотов" война переносится с Донбасса и разжигается хаос в Киеве и в стране.
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Политика
10.03.2018 09:12