РоSSияне могли работать на кого-то из кандидатов в президенты США, - фюрер РФ
РоSSияне, обвиняемые США во вмешательстве в американские выборы, могли работать на американские компании или кого-то из кандидатов в президенты.
Такое предположение в интервью телеканалу NBC высказал президент РоSSии Владимир Путин. «Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», — добавил он.
Фрагмент беседы Путина с журналисткой NBC Мегин Келли опубликовали в твиттере телеканала.
«Вы мне назвали часть физических лиц и утверждаете, что они русские. И что? Может быть, будучи из РоSSии, они работают на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что «с таким же успехом» это могли быть «фамилии американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в наши политические процессы».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.03.2018 09:10