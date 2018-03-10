РоSSияне, обвиняемые США во вмешательстве в американские выборы, могли работать на американские компании или кого-то из кандидатов в президенты.

Такое предположение в интервью телеканалу NBC высказал президент РоSSии Владимир Путин. «Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», — добавил он.

Фрагмент беседы Путина с журналисткой NBC Мегин Келли опубликовали в твиттере телеканала.

«Вы мне назвали часть физических лиц и утверждаете, что они русские. И что? Может быть, будучи из РоSSии, они работают на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что «с таким же успехом» это могли быть «фамилии американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в наши политические процессы».