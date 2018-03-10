Маккейн может покинуть Сенат Конгресса США

Один из самых активных среди американского истеблишмента сторонников введения антироSSийских санкций, влиятельный республиканец Джон Маккейн может вскоре покинуть пост сенатора США , которую он занимает в верхней палате американского Конгресса уже более 30 лет.

Такую информацию со ссылкой на источники 8 марта опубликовал портал True Pundit, информирует УНН .

“На данный момент мы исходим из того, что Маккейн завершает работу в Сенате”, — утверждает один из собеседников ресурса в Конгрессе. Демократическая партия якобы уже начала поиск претендента для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от Аризоны — штата, который сейчас в верхней палате представляет Маккейн.

На данный момент 81-летний Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил. Однако из-за борьбы с онкологическим заболеванием он с конца декабря прошлого года практически не принимает участия в работе палаты. Именно Маккейн еще в декабря 2017 года призывал президента Дональда Трампа позволить дополнительные продажи Украине оборонного смертоносного оружия, включая противотанковые боеприпасы.