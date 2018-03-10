Маккейн может покинуть Сенат Конгресса США

Джон Маккейн

Один из самых активных среди американского истеблишмента сторонников введения антироSSийских санкций, влиятельный республиканец Джон Маккейн может вскоре покинуть пост сенатора США, которую он занимает в верхней палате американского Конгресса уже более 30 лет.

Такую информацию со ссылкой на источники 8 марта опубликовал портал True Pundit, информирует УНН.

“На данный момент мы исходим из того, что Маккейн завершает работу в Сенате”, — утверждает один из собеседников ресурса в Конгрессе. Демократическая партия якобы уже начала поиск претендента для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от Аризоны — штата, который сейчас в верхней палате представляет Маккейн.

На данный момент 81-летний Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил. Однако из-за борьбы с онкологическим заболеванием он с конца декабря прошлого года практически не принимает участия в работе палаты. Именно Маккейн еще в декабря 2017 года призывал президента Дональда Трампа позволить дополнительные продажи Украине оборонного смертоносного оружия, включая противотанковые боеприпасы.

Джон Маккейн неоднократно критиковал не только руководство РоSSии, но и США. В ноябре 2017 он обвинил американского лидера Дональда Трампа в излишней доверчивости по отношению к действующему президенту РФ Владимиру Путину. Это, по мнению Маккейна, угрожает национальной безопасности США.


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