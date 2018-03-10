Маккейн может покинуть Сенат Конгресса США
Один из самых активных среди американского истеблишмента сторонников введения антироSSийских санкций, влиятельный республиканец Джон Маккейн может вскоре покинуть пост сенатора США, которую он занимает в верхней палате американского Конгресса уже более 30 лет.
Такую информацию со ссылкой на источники 8 марта опубликовал портал True Pundit, информирует
“На данный момент мы исходим из того, что Маккейн завершает работу в Сенате”, — утверждает один из собеседников ресурса в Конгрессе. Демократическая партия якобы уже начала поиск претендента для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от Аризоны — штата, который сейчас в верхней палате представляет Маккейн.
На данный момент 81-летний Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил. Однако из-за борьбы с онкологическим заболеванием он с конца декабря прошлого года практически не принимает участия в работе палаты. Именно Маккейн еще в декабря 2017 года призывал президента Дональда Трампа позволить дополнительные продажи Украине оборонного смертоносного оружия, включая противотанковые боеприпасы.
Джон Маккейн неоднократно критиковал не только руководство РоSSии, но и США. В ноябре 2017 он обвинил американского лидера Дональда Трампа в излишней доверчивости по отношению к действующему президенту РФ Владимиру Путину. Это, по мнению Маккейна, угрожает национальной безопасности США.
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Политика
09.03.2018 20:20