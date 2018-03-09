От американских пошлин на металлы не выиграет никто, - Меркель

Меркель и Трамп

В Берлине не согласны с объявленными президентом США Дональдом Трампом односторонними пошлинами на сталь и алюминий, считая, что проиграют в конечном итоге все стороны.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам на Международной выставке ремесел в Мюнхене, открылась в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа в Германии.

«Это нехорошо, если у нас сейчас будут дополнительные пошлины, это будет иметь влияние на экономику, причем не на одну, потому что мы убеждены, что это имеет последствия для всех, никто не сможет в конечном итоге выиграть», — заявила глава правительства.

Меркель отметила, что Германия, Европа сознательно стремятся, как и ранее, к переговорам, к снятию торговых барьеров в отношениях с США. Однако, по ее словам, могут, «конечно же, со стороны Европы, реагировать». Сейчас этими вопросами, выработкой ответных мер, занимается Еврокомиссия, которой в Берлине «очень доверяют», сказала Меркель.

Ранее в этот же день на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер заявил, что тема пошлин будет обсуждаться на заседании Совета Европы в конце месяца.

Он также повторил позицию федерального правительства, которое «отвергает односторонние штрафные пошлины, считая их незаконными». В Берлине считают неубедительной аргументацию Вашингтона о защите национальной безопасности США, будучи убежденными, что такая инициатива продиктована исключительно экономическими соображениями. «Подобные штрафы затронут, в первую очередь, потребителей и приведут лишь к нарушению международных торговых потоков, они несут угрозу эскалационной спирали, от которой в конечном итоге пострадают все», — предупредил Штрайтер.

Представитель немецкого правительства отметил, что говорить и решать проблемы глобального перепроизводства в секторе стали и алюминия надо не в одностороннем порядке, а в многосторонних форматах, таких как Глобальный форум по избыточным мощностям в металлургическом секторе.

По данным Минэкономики ФРГ, лишь 4% импорта стали в США приходится на Германию.


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