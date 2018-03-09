Украинцы Польши обвинили власти в замалчивании преступлений Армии Крайовой

С 9 по 11 марта 1944 года поляки уничтожили 11 населенных пунктов, где проживали украинцы.

Польская власть, государственные институты и политики Польши замалчивают преступления польских вооруженных формирований против украинцев в 1944-1945 лет, а Институт национальной памяти Польши недостаточно информирует об этих преступлениях.

Об этом говорится в заявлении главной управы Объединения украинцев в Польше (ОУП), передает Укринформ.

В документе, в частности, содержится призыв к представителям польской власти принять участие в почтении памяти граждан Польши украинской национальности в 74-ю годовщину военных преступлений против украинцев, которое состоится на кладбище деревни Сагрынь в Польше 10 марта.

"Главная управа ОУП в Польше с удивлением воспринимает факт, что среди польских политиков и институтов, которые отвечают за исследования военных преступлений, и в дальнейшем царит молчание относительно этих событий, которые касаются польских граждан украинской национальности. В публичном пространстве многократно звучат слова оправдания военных преступлений, например, определение "превентивные акции в ответ" относительно действий против украинского гражданского населения", - отмечается в заявлении.

В этом контексте действия Института национальной памяти Польши в ОУП называют "недостаточными и неэффективными". Подчеркивается, что свидетельством этого является неоднократное прекращение следствия по делу преступления в селе Сагрынь, игнорирование инициативы, которая предлагалась во время совместного заседания совместной комиссии правительства РП и национальных и этнических меньшинств, относительно проведения эксгумаций и погребения жертв в этом селе, которые по сей день лежат в земле вне кладбища.

Отрицательным в ОУП также называют факт, что до сих пор не был официально открыт мемориал погибшим украинцам на кладбище в Сагрыне, что планировалось сделать еще в 2009 году при участии тогдашних президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качинского.

"В связи с этим обращаемся к руководству Польши с призывом принять участие в чествовании памяти в 74-ю годовщину военных преступлений, жертвами которых стали граждане Польши украинской национальности", - говорится в заявлении ОУП.