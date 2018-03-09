СБУ огласила список изъятого при задержании Рубана оружия

Глава Центра освобождения пленных пытался ввезти в Украину гранатометы, минометы и стрелковое оружие.

СБУ огласила список изъятого при задержании Рубана оружия
Фото: facebook.com/miroslavgai

У главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в процессе следственных действий был изъят целый арсенал оружия. Об этом заявил во время брифинга глава СБУ Украины Василий Грицак, передает 112 Украина. По его данным, у Рубана было изъято 5 автоматов Калашникова АК-74, 3 автомата Калашникова АКС-74У, один автомат Калашникова АК-47, 2 ручных пулемета Калашникова, 2 пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки, с магазинами производства РФ, 4 устройства для бесшумной стрельбы - также роSSийского производства.

Кроме этого, правоохранители обнаружили 46 мин калибра 120 мм с вкрученными подрывателями М-12, вышибными патронами и дополнительными пороховыми зарядами, 6 противотанковых мин осколочного действия МОН-50 (также выпущенные в РоSSии), 6 мин калибра 82 мм с вкрученными реактивными двигателями к противотанковому гранатомету РПГ-7В и подрывателями М-6, 12 пороховых вышибных зарядов к выстрелам точного противотанкового гранатомета РПГ-7, два противотанковых гранатомета РПГ-22, 6 выстрелов к противотанковому гранатомету РПГ-7, 20 гранат Ф-1 и 20 запалов к ним, 20 гранат РГД-5 и 20 запалов к ним, 28 гранат для подствольного гранатомета ВОГ-25.

Было обнаружено и самодельное взрывное устройство - предположительно, минометная мина, с диаметром 57 мм, массой 2,6 кг и роSSийскими вышибными патронами, а также миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм.

Завершили оглашенный Грицаком список боеприпасы - 320 патронов калибра 12,7 мм, 1280 патронов калибра 9 мм, 700 патронов калибра 7,62 мм. 4320 патронов калибра 5,45 мм, 17 магазинов, снаряженных 570 патронами калибра 5,45, два магазина, снаряженных 60 патронами калибром 7,62.

Напомним, глава Центра освобождения пленных был задержан вчера, 8 марта, на линии разграничения в зоне АТО.

Согласно тексту подозрения, которое опубликовало издание "Страна", Рубана подозревают в подготовке массовых терактов и покушений на руководство страны, а также незаконном владении оружием.

Ранее сегодня суд постановил взять Рубана под арест на два месяца - до 6 мая без определения залога.


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