"Европол" впервые возглавит женщина

Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам, заседавший 8 марта в Брюсселе, назначил генерального комиссара бельгийской федеральной полиции Катрин де Болль на пост нового исполнительного директора «Европола».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Совет Европы.

Катрин де Болль станет первой женщиной-главой «Европола».

«Катрин де Болль была выбрана советом из списка отвечающих требованиям кандидатов, предложенного административным советом «Европола», — говорится в сообщении.

Мандат исполнительного директора «Европола» рассчитан на 4 года и может продлеваться только один раз. Мандат нынешнего исполнительного директора «Европола» британца Роба Уэйнрайта истечет 1 мая 2018 года.