"Европол" впервые возглавит женщина
Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам, заседавший 8 марта в Брюсселе, назначил генерального комиссара бельгийской федеральной полиции Катрин де Болль на пост нового исполнительного директора «Европола».
Об этом сообщает
Катрин де Болль станет первой женщиной-главой «Европола».
«Катрин де Болль была выбрана советом из списка отвечающих требованиям кандидатов, предложенного административным советом «Европола», — говорится в сообщении.
Мандат исполнительного директора «Европола» рассчитан на 4 года и может продлеваться только один раз. Мандат нынешнего исполнительного директора «Европола» британца Роба Уэйнрайта истечет 1 мая 2018 года.
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