Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Их автомобиль разбили.
В Киеве на Половецкой улице, где утром произошла драка с участием нардепа Юрия Левченко (партия "Свобода"), были задержаны пять человек.
Как сообщает корреспондент LB.ua, их поймали местные жители при поддержке сочувствующих активистов. Они пытались уехать с места происшествия на автомобиле с иностранными номерами и наклейкой "Авто Евро Сила", но были остановлены.
В машине побили окна, а пассажиров отправили в один из гаражей, которые пытались демонтировать представители КП "Киевблагоустройство".
Затем их передали полицейским.
Напомним, участок на Половецкой улице передан торговому представительству Таджикистана, которое планирует построить здесь высотное здание. Проблема в том, что сейчас там находятся гаражи местных жителей, которые категорически против строительства.
Они неоднократно протестовали против сноса гаражей, но несмотря на это, в пятницу утром их имущество приехали демонтировать. В результате возникли столкновения, в которых пострадал нардеп Юрий Левченко.
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