Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко

Их автомобиль разбили.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

В Киеве на Половецкой улице, где утром произошла драка с участием нардепа Юрия Левченко (партия "Свобода"), были задержаны пять человек.

Как сообщает корреспондент LB.ua, их поймали местные жители при поддержке сочувствующих активистов. Они пытались уехать с места происшествия на автомобиле с иностранными номерами и наклейкой "Авто Евро Сила", но были остановлены.

В машине побили окна, а пассажиров отправили в один из гаражей, которые пытались демонтировать представители КП "Киевблагоустройство".

Затем их передали полицейским.

Напомним, участок на Половецкой улице передан торговому представительству Таджикистана, которое планирует построить здесь высотное здание. Проблема в том, что сейчас там находятся гаражи местных жителей, которые категорически против строительства.

Они неоднократно протестовали против сноса гаражей, но несмотря на это, в пятницу утром их имущество приехали демонтировать. В результате возникли столкновения, в которых пострадал нардеп Юрий Левченко.