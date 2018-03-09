Порошенко: в Украине готовились массовые теракты
Президент поручил в кратчайшие сроки расследовать дело Рубана.
Президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины в кратчайшие сроки расследовать дело руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана.
Об этом он сказал на встрече с главой СБУ Василием Грицаком.
"Я приказываю генералу Грицаку взять под личный контроль расследование этого дела. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике [Владимир Рубан был за рулем автомобиля, который вез оружие из ОРДО]. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая была задействована для этого сеть", - заявил он.
"Цель была одна - дестабилизировать общество через массовые террористические акты. И доказательства этого, по крайней мере те, что мне сообщил глава СБУ, являются неопровержимыми", - сказал Порошенко.
Напомним, что согласно подозрению, предъявленному Рубану, он готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.
Согласно документу, у Рубана "не позднее 14 ноября 2017 года" возник умысел совершить в Киеве теракт с целью запугать население и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.
В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.
Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.
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Политика
09.03.2018 11:01