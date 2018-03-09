Украинскую продукцию попытаются вывести из-под действия новых спецпошлин США
Минэкономразвития ведет диалог об этом с правительством США.
Кабинет Министров Украины и Министерство экономического развития и торговли Украины принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия американских спецпошлин на изделия из стали и алюминия.
Об этом в своем Twitter написала заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Никольская.
"Верим, что украинская продукция, для которой рынок США является традиционным, не является угрозой нацбезопасности США ", - говорится в сообщении Никольской.
По ее словам, по этому вопросу Минэкономразвития Украины находится в постоянном диалоге с правительством США.
"Мы находимся в постоянном диалоге с правительством США и работаем с украинскими производителями по данному вопросу. Поэтому больше информации в понедельник ", - отметила она.
Напомним, Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия.
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09.03.2018 10:57