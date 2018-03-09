Рубану сообщили о подозрении в подготовке покушения на Порошенко

Суд по избранию меры пресечения может пройти в пятницу в Киеве.

Руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в пятницу сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса.

По данным источника, избрание меры пресечения для Рубана пройдет в Шевченковском райсуде Киева 9 марта.

Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Обновление. Издание "Страна" обнародовало текст подозрения. В нем говорится, что Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

Рубана задержали утром 8 марта в пункте пропуска "Майорск" на линии разграничения. При проверке мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" вывозил с оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и другое оружие. Провозилось все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан вез партию оружия в Киев .