В Германии определились с составом нового правительства

Сегодня выбрали двух последних министров в правительство "большой коалиции".

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) определила в пятницу, 9 марта, двух последних министров в правительство новой "большой коалиции". Бывшая министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley) возглавила министерство юстиции. Бывший генеральный секретарь СДПГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) стал министром труда, пишет DW.

Еще четыре министра от СДПГ стали известны день назад. Бывший министр юстиции Хайко Мас (Heiko Maas) стал главой германского МИД . Первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц (Olaf Scholz) возглавил министерство финансов. Министром охраны окружающей среды станет Свенья Шульце (Svenja Schulze). Пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи перейдет Франциска Гиффай (Franziska Giffey)

По коалиционному соглашению СДПГ и Христианско-демократический союз (ХДС) имеют по шесть министерских портфелей, хотя христианские демократы получили на выборах в бундестаг значительно больше голосов, чем социал-демократы.

Министрами от ХДС стали: Петер Альтмайер (Peter Altmaier) – экономика, Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) – оборона, Йенс Шпан (Jens Spahn) здравоохранение, Аня Карличек (Anja Karliczek) - образование и научные исследования, Юлия Клёкнер (Julia Kl?ckner) – сельское хозяйство, Хельге Браун (Helge Braun) - глава ведомства федерального канцлера.

Таким образом, в новой "большой коалиции" министрами от СДПГ и ХДС на основе принципа гендерного равенства стали по три женщины и по трое мужчин.

Еще трех министров назначил Христианско-социальный союз (ХСС). Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) возглавит министерство внутренних дел. Андреас Шойер (Andreas Scheuer) станет министром транспорта, а Доротея Бер (Dorothee B?r) - госминистром цифровых технологий.

Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) ранее предложил Ангелу Меркель (Angela Merkel) на пост федерального канцлера. Выборы главы правительства Германии пройдут в бундестаге 14 марта.