Порошенко анонсировал десятилетие украинского языка

"Года слишком мало, чтобы наверстать то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык".

Президент Петр Порошенко заявил, что собирается объявить десятилетие украинского языка.

Об этом президент рассказал в пятницу во время награждения лауреатов Шевченковской премии.

"В течение последних месяцев на мой адрес поступило немало обращений от очень уважаемых лиц с призывом объявить 2018-й год годом украинского языка. Скажу прямо: я не буду этого делать. Года слишком мало. А что в 2019 будем делать? Забудем об украинском языке? Года слишком мало, чтобы наверстать все то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык. Поэтому хотел бы сообщить, что в ближайшее время я подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы укоренения и усиления государственного статуса родного украинского языка", - заявил он.

По его словам, результатом этой программы должны стать необратимые изменения в статусе украинского языка.

При этом Порошенко гарантировал, что права национальных меньшинств на использование других языков не будут ущемлены этой программой.

"Так же очевидно, что власть никогда не будет вмешиваться в сферу частной жизни и не будет регламентировать язык межличностных коммуникаций", - пообещал президент.

Порошенко рассчитывает, что граждане Украины сами придут к тому, чтобы перейти на украинский язык в бытовом общении. "Как, например, 20 лет назад сделал это я. Я родился в русскоязычном регионе Украины, в городе еще говорили на русском, а как ездил к бабушке в село - говорил на суржике. Несколько лет прожил за пределами Украины, где в школах изучали только русский и английский. И даже в начале 80-х, когда стал киевским студентом, ни о каком украинском языке на факультете речь не шла. Но мой украинский язык - это мой сознательный выбор, выбор вернуться к родному языку. И этот выбор был сделан в довольно сознательном возрасте. Уверен, что это сознательный и настоящий выбор каждого украинца", - сказал он.

Напомним, что в этому году отмечается 100 лет с момента первого провозглашения украинского языка государственным.

Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко ранее обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018 год годом утверждения государственного языка.