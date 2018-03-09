BBC: Скрипаля отравили более редким веществом, чем зарин или VX
Бывшего офицера роSSийской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили не зарином и не токсином VX.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ВВС.
Ранее стало известно, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. Были названы два варианта: зарин и нервно-паралитический токсин VX.
ВВС информирует, что вещество, от которого пострадал Скрипаль, более редкое, чем зарин, который, в частности, применяли во время химических атак в Сирии и в метро Токио в 1995 году.
Речь не идет и о VX, которым убили сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама.
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