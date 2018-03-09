BBC: Скрипаля отравили более редким веществом, чем зарин или VX

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Бывшего офицера роSSийской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили не зарином и не токсином VX.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ВВС.

Ранее стало известно, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. Были названы два варианта: зарин и нервно-паралитический токсин VX.

ВВС информирует, что вещество, от которого пострадал Скрипаль, более редкое, чем зарин, который, в частности, применяли во время химических атак в Сирии и в метро Токио в 1995 году.

Речь не идет и о VX, которым убили сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама.

Источник: Гордон


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