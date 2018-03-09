Порошенко: закон Кивалова-Колесниченко был продолжением Валуевского циркуляра и Емского указа

"Конституционный суд выписал свидетельство о смерти этого преступного акта".

Президент Петр Порошенко с удовлетворением воспринял решение Конституционного суда Украины, который 28 февраля признал неконституционным и отменил закон "Об основах государственной языковой политики" (т.н. закон Кивалова-Колесниченко).

Об этом президент рассказал в пятницу во время награждения лауреатов Шевченковской премии.

"Накануне нынешних Шевченковских дней Конституционный суд признал неконституционным языковой закон 2012 года. По тайному замыслу его авторов, явных и закулисных, закон должен был завершить черное дело творцов Валуевского циркуляра, дело творцов Емского указа. А Конституционный суд только выписал свидетельство о смерти этого преступного акта. Де-факто конец наступил этому акту еще несколько лет назад", - сказал он.

Порошенко сказал, что за время, которое закон Кивалова-Колесниченко провел к Конституционном суде, законодательство прошло далеко вперед в плане укрепления позиций украинского языка в разных сферах общественной жизни.

Президент напомнил о квотах на украинский язык на радио, на телевидении.

"Можем с надеждой говорить о восстановлении национального кинематографа. И возрождается он именно на украинском языке. В прошлом году при государственной поддержке была завершена съемка 47 разножанровых фильмов. В этом году на кинопроизводство выделено почти миллиард гривен, это в два раза больше по сравнению с предыдущим", - сказал Порошенко.

Президент также отметил позитивную роль политического решения ограничить импорт книг из РоSSии в развитии отечественного книгоиздания. "Украинских книг становится все больше. Выросли и объемы переводной литературы. Люди все больше читают по-украински", - сказал он.

Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривает, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

23 февраля 2014 года, после бегства президента Виктора Януковича, Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике. Однако исполнявший тогда обязанности президента председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона. Через полгода 57 депутатов Верховной Рады попросили КС дать оценку этому закону.