Один украинский военный погиб на Донбассе вчера

Штаб АТО зафиксировал три обстрела позиций ВСУ.

Один украинский военный погиб на Донбассе вчера
Фото: Макс Левин

За последние сутки, 8 марта, на линии разграничения на Донбассе боевики не придерживались режима тишины. Об этом сообщает штаб АТО.

На луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Луганское.

На донецком направлении боевики использовали минометы у Авдеевки. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный.

Украинские военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия.

Напомним, вчера Красный крест передал в ОРДЛО более 220 тонн гумпомощи.


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