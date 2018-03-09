Один украинский военный погиб на Донбассе вчера

Штаб АТО зафиксировал три обстрела позиций ВСУ.

За последние сутки, 8 марта, на линии разграничения на Донбассе боевики не придерживались режима тишины. Об этом сообщает штаб АТО.

На луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Луганское.

На донецком направлении боевики использовали минометы у Авдеевки. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный.

Украинские военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия.

Напомним, вчера Красный крест передал в ОРДЛО более 220 тонн гумпомощи.