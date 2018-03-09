Поправки Лозового приведут к коллапсу в работе правоохранительной системы, - юрист

Андрей Лозовой

Заслуженный юрист Украины Григорий Мамка в эфире UKRLIFE.TV прокомментировал снос палаточного городка под Верховной Радой 3 марта, выразил свое мнение по острым вопросам защиты безопасности судей и создания Антикоррупционного суда, а также раскритиковал «поправки Лозового» в Уголовный кодекс Украины.

«Уже сейчас в соцсетях, в СМИ смеются: для того, чтобы взять ходатайство, нужно прийти в пять утра, записаться и простоять в очереди целый день, а рассмотрят ли или не рассмотрят — это уж кому как повезет … Этот коллапс, который состоится после 15 марта, не понимают и не знают, что с ним делать и как выходить из этой ситуации. У меня в правоохранительные органы является два вопроса: где вы были, когда принимались данные поправки, что вы сделали за три месяца, чтобы выровнять ситуацию? «, — сказал Григорий Мамка.


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