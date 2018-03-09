Нардепа Левченко избили в Киеве
Драка произошла на Татарке.
Депутата Верховной Рады Юрия Левченко (партия "Свобода") избили в центре Киеве.
Об этом сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк в фейсбуке.
"Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с громадой с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам из благоустройства, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко", - заявил Кутняк.
После избиения Левченко доставили в одну из киевских больниц для обследования.
Участок на Половецкой улице передан торговому представительству Таджикистана, которое планирует построить здесь высотное здание. Но проблема в том, что сейчас там находятся гаражи местных жителей, которые категорически против строительства.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.03.2018 10:55
09.03.2018 10:56