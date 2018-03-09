Нардепа Левченко избили в Киеве

Драка произошла на Татарке.

Депутата Верховной Рады Юрия Левченко (партия "Свобода") избили в центре Киеве .

Фото: facebook.com/s.kutniak

Об этом сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк в фейсбуке.

"Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с громадой с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам из благоустройства, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко", - заявил Кутняк.

После избиения Левченко доставили в одну из киевских больниц для обследования.

Фото: facebook.com/s.kutniak

Участок на Половецкой улице передан торговому представительству Таджикистана, которое планирует построить здесь высотное здание. Но проблема в том, что сейчас там находятся гаражи местных жителей, которые категорически против строительства.