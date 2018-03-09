Нардепа Левченко избили в Киеве

Драка произошла на Татарке.

Депутата Верховной Рады Юрия Левченко (партия "Свобода") избили в центре Киеве.

Фото: facebook.com/s.kutniak

Об этом сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк в фейсбуке.

"Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с громадой с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам из благоустройства, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко", - заявил Кутняк.

После избиения Левченко доставили в одну из киевских больниц для обследования.

Фото: facebook.com/s.kutniak

Участок на Половецкой улице передан торговому представительству Таджикистана, которое планирует построить здесь высотное здание. Но проблема в том, что сейчас там находятся гаражи местных жителей, которые категорически против строительства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Полиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колениПолиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колени
Прокуратура подала апелляцию на приговор ТопазуПрокуратура подала апелляцию на приговор Топазу
Блок рекламы


Похожие новости
Митингующие убрали часть палаток из Мариинского парка в КиевеМитингующие убрали часть палаток из Мариинского парка в Киеве
В Киеве выйдут на Марш работники секс-индустрии: стали известны их требованияВ Киеве выйдут на Марш работники секс-индустрии: стали известны их требования
В Киеве при получении взятки задержан чиновник Дарницкой РГАВ Киеве при получении взятки задержан чиновник Дарницкой РГА
НАБУ расследует незаконное обогащение нардепа РабиновичаНАБУ расследует незаконное обогащение нардепа Рабиновича
ГПУ объяснила визит силовиков в бизнес-центр "Форум Виктория Парк" в КиевеГПУ объяснила визит силовиков в бизнес-центр "Форум Виктория Парк" в Киеве
На Контрактовой площади в Киеве нашли 152-мм артснаряд времен Второй мировойНа Контрактовой площади в Киеве нашли 152-мм артснаряд времен Второй мировой
Память Героев Небесной сотни почтили в КиевеПамять Героев Небесной сотни почтили в Киеве
В Киеве началась акция протеста сторонников СаакашвилиВ Киеве началась акция протеста сторонников Саакашвили
Националисты с болгаркой и файерами напали на здание Россотрудничества в КиевеНационалисты с болгаркой и файерами напали на здание Россотрудничества в Киеве
В Киеве могут вывешивать флаг ОУН 13 раз в годВ Киеве могут вывешивать флаг ОУН 13 раз в год
Последние новости
Подгружаем последние новости