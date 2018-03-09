В киевском парке Шевченко начался антиправительственный митинг

Они ждут прибытия президента Петра Порошенко.

В киевском парке Шевченко начался антиправительственный митинг
Фото: informator.news

Около 200 человек собрались в пятницу утром в парке Тараса Шевченко в центре Киева с требованием отставки действующей украинской власти.

У подножия памятника Тарасу Шевченко активисты движения "Рух новых сил" развернули баннеры с требованием импичмента президента, отставки генпрокурора и создания Антикоррупционного суда, пишет "Интерфакс-Украина".

Среди митингующих – представители ветеранских организаций в камуфляжной форме, а также националисты с государственными флагами Украины. Все желающие имеют возможность озвучить свою позицию с помощью микрофона, который установлен у подножия памятника. Один из таких активистов заявил, например, что не поддерживает власть, потому что та готовит "сионизацию Украины" и готовится завезти в страну "12-15 млн жидов".

Собравшиеся ожидают главу государства Петра Порошенко, который традиционно в день рождения Тараса Шевченко возлагает цветы к его памятнику.

На территории, прилегающей к парку, наблюдается значительное количество правоохранителей. С четырех сторон парка установлены рамки металлоискателей, у всех желающих пройти в парк требуют документы сотрудники управления Государственной охраны.


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