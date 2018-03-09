Венгрия выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье

Министерство иностранных дел Венгрии выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович, сообщается на официальном сайте венгерского правительства, передает 112.ua .

«Все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность венгров из Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье», — сказал министр иностранных дел.