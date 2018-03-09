Венгрия выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье
Министерство иностранных дел Венгрии выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье.
Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович, сообщается на официальном сайте венгерского правительства, передает
«Все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность венгров из Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье», — сказал министр иностранных дел.
Подчеркнем, что Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.
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Политика
09.03.2018 10:55