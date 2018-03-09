Пентагон: США способны ответить на любую угрозу со стороны РоSSии

США, как и раньше, имеют в своем распоряжении возможности для ответа, независимо от того, какие ядерные вооружения есть в распоряжении Москвы.

Об этом говорится в предостережении руководителей американского оборонного ведомства в адрес РоSSии, передает « Голос Америки «.

Отмечено, что эти заявления прозвучали в ходе коротких бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вопросам вооруженных сил в ответ на вопрос о заявлениях президента РоSSии Владимира Путина о том, что его страна имеет в своем распоряжении арсенал новых, неуязвимых ядерных вооружений. «Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом. Они не могут сделать ничего, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим путем», — отметил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайт. В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил законодателям, что заявления Путина «хотя и не стали сюрпризом, но все же вызвали разочарование». «Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от РоSSии, разговорами о ранней эскалации, усилением роли ядерных средств в конфликте», — сказал Руд.