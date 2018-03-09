Пентагон: США способны ответить на любую угрозу со стороны РоSSии

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США, как и раньше, имеют в своем распоряжении возможности для ответа, независимо от того, какие ядерные вооружения есть в распоряжении Москвы.

Об этом говорится в предостережении руководителей американского оборонного ведомства в адрес РоSSии, передает «Голос Америки«.

Отмечено, что эти заявления прозвучали в ходе коротких бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вопросам вооруженных сил в ответ на вопрос о заявлениях президента РоSSии Владимира Путина о том, что его страна имеет в своем распоряжении арсенал новых, неуязвимых ядерных вооружений. «Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом. Они не могут сделать ничего, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим путем», — отметил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайт. В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил законодателям, что заявления Путина «хотя и не стали сюрпризом, но все же вызвали разочарование». «Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от РоSSии, разговорами о ранней эскалации, усилением роли ядерных средств в конфликте», — сказал Руд.

Он также опроверг заявления Москвы о том, что она разрабатывает новые ядерные вооружения в связи с отказом Вашингтона придерживаться предыдущих соглашений в области контроля над вооружениями. Американские официальные лица также предупреждают, что наибольшая опасность исходит от стран, которые не осознают потенциал или решимость Вашингтона. «Мы не можем допустить, чтобы они считали, что они могут применить ядерное оружие, а США не смогут ответить», — подчеркнул генерал Хайт.


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