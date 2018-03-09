Рубан задержан на линии разграничения

Официальных комментариев СБУ пока нет.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана в четверг, 8 марта, задержали. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники.

Правоохранители задержали Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию, передает Громадьске радіо.

"Там было все, что хочешь. И даже далеко не стрелковое оружие и боеприпасы", - уверяет источник издания. По его информации, Рубана задержали в поселке Зайцево Донецкой области.

Собеседник Страны в силовых структурах сообщает, что в настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО. Официальных сообщений о подозрениях в его адрес на момент подготовки публикации еще не объявлялось.

Издание опубликовало видеозапись процесса задержания Рубана.

О задержании Рубана на КПВВ с арсеналом оружия сообщил и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"На КПВВ Майорск задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия!", – написал он в четверг вечером.

Официальных комментариев СБУ пока нет.

Обновление. Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил задержание переговорщика Владимира Рубана.

В комментарии к посту волонтера Мирослава Гая относительно Рубана генпрокурор написал: "Это не случайное задержание".

Гай сообщает, что Рубан был задержан в 9.15 на пункте Майорск пограничниками, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, преступника передали в СБУ.

"Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика", - пишет Гай.

"В интернете уже разгоняется волна, что Рубан связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, чтобы его отпустили", - утверждает волонтер.

В то же время Луценко, комментируя пост волонтера, написал: "Никаких освобождений не будет".

Напомним, 24 февраля 2017 г. нардеп Надежда Савченко и Рубан посетили исправительную колонию в оккупированной Макеевке, где содержатся украинские военнопленные. Спустя три дня СБУ запретила Рубану въезд в "ДНР", сославшись на нарушение им действующего порядка пересечения линии разграничения. Тогда в прессе Рубан обосновал цель поездки переговорами об освобождении заложников, хотя в заявке на пересечение была указана совсем другая причина – уход за квартирой тещи.


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