Бывшая модель журнала Playboy рассказала про отношения с Трампом

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Актриса и фотомодель, которая снималась для журнала Playboy, Карен Макдугал утверждает, что действующий президент США Дональд Трамп в 2006-2007 годах изменял с ней своей жене Мелании.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал The New Yorker.

Один из друзей Макдугал предоставил сотрудникам издания восемь страниц с текстом, написанным её рукой. Актриса, которой сейчас 46 лет, подтвердила их подлинность. Из этих записей следует, что связь между Трампом и Макдугал имела место с июня 2006 года по апрель 2007 года. Женой американского лидера с 2005 года является уроженка Словении Мелания Трамп, их сын Бэррон родился в 2006 году.

По словам Макдугал, их с Трампом встречи преимущественно имели место в гостинице в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). После первой из них миллиардер предложил актрисе заплатить, последняя отказалась. В последующие месяцы Трамп компенсировал расходы на транспорт, которые несла Макдугал. При этом он настаивал на том, чтобы билеты на самолет она покупала сама, чтобы между ней и миллиардером нельзя было проследить любые финансовые связи.

Макдугал сообщила, что в 2016 году ей заплатили 150 тыс. долларов США сотрудники компании American Media, которой принадлежит издание National Enquirer, за права на публикацию её истории. При этом материал так и не был напечатан. Макдугал считает, что в действительности издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о том, что произошло. Журнал отмечает, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа.

В Белом доме прокомментировали публикацию следующим образом: “Это старая история и только новая сфабрикованная новость. Президент заявляет, что у него никогда не было отношений с Макдугал”.


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