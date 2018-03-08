РоSSия всегда воспринимала Украину как свою собственность, - Эпплбаум

По мнению американской журналистки Энн Эпплбаум, мышление Владимира Путина и Иосифа Сталина об Украине идентично: Кремль всегда видел Украину как часть РоSSии, а следовательно продолжит делать все, чтобы не дать Украине сблизиться с Западом.

Об этом известная американская журналистка, автор книги «Красный голод. Война Сталина против Украины» Энн Эпплбаум сказала в интервью Укринформу .

“Но можно обратить внимание, что Украина, как и 100 лет тому назад, имеет идентичную проблему: тогда — с большевиками, сейчас — с современной Россией . Москва всегда воспринимала Украину как свою собственность. Она не воспринимает независимость Украины, о чем Путин неоднократно заявлял», — подчеркнула Эпплбаум.

По её словам, как Сталин в первой половине XX века, так и Путин сегодня хорошо понимают, что всё, что происходит в Украине, будет иметь влияние на РоSSию. Следовательно, если Украина будет становиться более демократичной и проевропейской, то и россияне захотят пойти по этому пути.

“У Сталина была проблема с прозападным движением украинцев в направлении независимости. В этом он видел опасность для большевиков, ведь если Украина не будет большевистской, если выберет другой путь, тогда и в РоSSии люди захотят того же», — подчеркнула американская журналистка.

Она добавила, что у Путина похожая дилемма: если Украина выберет европейский и демократический путь развития, то россияне спросят — почему они так не могут?

Эпплбаум не сомневается: проблема Путина заключается в том, что Украина имеет другую историю, чем РоSSия.

“Он всё время хочет показать, что Украина — это и есть РоSSия, что нет разницы между ними, что Украине не нужна независимость, что это ненастоящее государство», — подчеркнула она.

Журналистка отметила, что политическая цель Путина — доказать, что Украины нет.

По её словам, Путин прекрасно понимает, как влияет на украинскую национальную идентичность память о Голодоморе, поэтому и отрицает факт этих трагических событий, направленных против украинцев.

“Если он признает, что Голодомор был, то это будет означать признание Украины», — подчеркнула она.