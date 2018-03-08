Из-за жалобы Медведчука полиция открыла производство против журналистов

Журналисты якобы вмешались в частную жизнь политика.

Из-за жалобы Медведчука полиция открыла производство против журналистов

Главное управление Нацполиции в Киеве открыло уголовное производство против журналистов программы "Схемы", сообщает Радио Свобода.

"Копия постановления Печерского суда Киева по жалобе Медведчука В.В., в интересах которого действует адвокат Кириленко И.И., поступила в Соломенское УП для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе полиции.

Издание отмечает, что в статье 182 "О нарушении неприкосновенности частной жизни", 2 части говорится: "Те же действия, совершенные повторно, или если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица, - наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок".

В свою очередь, ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает открытие производства попыткой давления на редакцию. Она сообщила, что журналисты именно сейчас добиваются наказания охранников Медведчука, которые напали на съемочную группу возле аэропорта "Киев", мешая журналистам выполнять свою работу. Одному из них Нацполиция Киева уже вручила подозрение.

"Очевидно, что "завести дело" на наших журналистов - это такой шаг Медведчука в ответ", - считает Седлецкая.

Напомним, в ноябре прошлого года правоохранители начали расследовать инцидент в киевском аэропорту "Жуляны", где произошло нападение на журналистов программы "Схемы", снимавших сюжет об авиаперелетах Медведчука.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября сотрудники Управления государственной охраны совершили нападение на съемочную группу программы "Схемы" возле одного из ресторанов в Конча-Заспе под Киевом, где, по словам журналистов, отмечался семейный праздник "одного очень высокопоставленного лица". В этом заведении, по данным пострадавшего журналиста Михаила Ткача, находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер парламента Ирина Геращенко и целый ряд политиков.

Три офицера УГО привлечены к ответственности за нападение на журналистов.


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