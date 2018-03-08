Совет Европы шокирован очередной казнью в Беларуси

40-летнего Кирилла Казачка казнили в октябре, а матери об этом сообщили лишь недавно.

Очередная казнь в Беларуси вызвала жесткое осуждение в Совете Европы. Особенно СЕ шокирует тот факт, что казнь была произведена в октябре, а сообщено было о ней только сейчас, передает Немецкая волна.

"Высшая мера наказания - ужасное и нечеловеческое наказание, которое более неприемлемо в Европе", - заявил в четверг, 8 марта, Ив Крюхтен, докладчик по вопросу отмены смертной казни Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как отмечается, казнь 40-летнего Кирилла Казачка "шокирует" еще больше потому, что она была произведена тайком в октябре 2017 года, а матери преступника об этом сообщили лишь недавно.

Казачок в декабре 2016 года на закрытом процессе был признан виновным в убийстве своей девятилетней дочери и 17-летнего сына. Как следует из заключения суда, во время преступления он был в состоянии алкогольного опьянения. При этом Казачок не подавал апелляцию на смертный приговор. Белорусский правозащитный центр "Весна" и Amnesty International обращались к президенту страны Александру Лукашенко с просьбой отменить казнь.

Как сообщалось, суды Беларуси в 2017 году вынесли пять смертных приговоров. В 2016 году в стране были казнены четыре человека.

Беларусь остается единственным государством в Европе, которое еще прибегает к смертной казни. Белорусские власти регулярно извещают родственников приговоренных о состоявшейся казни с большим опозданием. При этом семьям казненных не выдаются их тела и не сообщается о месте погребения. С момента обретения Беларусью независимости в 1991 году в стране были казнены свыше 400 человек.